Лос-Анджелес, США, , 09:30 — REGNUM Скарлетт Йоханссон пообещала, что кинокомикс «Чёрная Вдова» будет очень эмоциональным. Об этом 7 июля сообщил портал Comicbook.

Актриса сказала, что новая картина Marvel даст фанатам возможность «исцеления» и понимание того, почему Наташа Романова решила пожертвовать собой в фильме «Мстители: Финал».

Йоханссон добавила, что если бы Marvel решила выпустить сольную картину о Чёрной Вдове раньше, то создателям фильма не удалось бы «копнуть» так глубоко и это был бы обычный шпионский триллер.

«Не было никакой причины снимать отдельный фильм «Черная вдова», если только мы не можем копать глубоко и быть смелыми», — сказала Йоханссон, добавив, что она очень довольна этой работой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили новые кадры из «Чёрной вдовы». Поклонники киновселенной получили возможность вновь увидеть Скарлетт Йоханссон в образе Чёрной Вдовы и Флоренс Пью в роли Елены Беловой.

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