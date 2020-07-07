Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM Режиссёр предстоящего фильма ужасов «Прошлой ночью в Сохо» (Last Night in Soho) Эдгар Райт рассказал, что эта картина будет сильно отличаться от всего, что он снял ранее. Об этом 7 июля сообщил портал Comicbook.

Кинематографист сказал, что начало «Прошлой ночью в Сохо» будет более психологичным, а в процессе действие фильма станет более интенсивным. Райт признался: ему всегда нравится снимать фильмы в тех жанрах, по которым он «скучает» и добавил, что «Прошлой ночью в Сохо» в чём-то будет похож на психологические фильмы ужасов 60-х и 70-х годов XX века, в которых есть что-то от оперы.

Премьера «Прошлой ночью в Сохо» запланирована на апрель 2021 года. В картине снялись Аня Тейлор-Джой,Дайана Ригг,Теренс Стэмп,Мэтт Смит,Томасин МакКензи и другие.

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