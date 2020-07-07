Лос-Анджелес, США, , 08:47 — REGNUM Стало известно, когда начнут снимать фильм «Друзья», ради создания которого воссоединятся актёры популярного одноимённого сериала. Об этом 7 июля сообщил портал Comicbook.

Дэвид Швиммер, исполнивший в шоу роль Росса Геллера, сообщил журналистам, что начало съёмок запланировано на август 2020 года. Он отметил: сейчас трудность состоит в том, что на съёмочной площадке должна присутствовать живая аудитория.

Актёр подчеркнул, что фильм будет не сценарным, т. е. участники сериала не будут играть свои роли. В этом фильме у них, воссоединившихся «буквальнов первый раз» после окончания съёмок «Друзей», будут брать интервью.

Компания WarnerMedia планировала начать съёмки этого фильма в марте 2020 года, однако вынуждена была поставить проект «на паузу» из-за эпидемии коронавируса. Картина должна стать оригинальным контентом потокового сервиса HBO Max.

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