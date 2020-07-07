Токио, , 07:59 — REGNUM Российское издательство Alt Graph запустило в России краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter, благодаря которой оно сможет выпустить новую мангу на русском языке. По состоянию на 7 июля ему удалось собрать более 780 тыс. рублей.

В рамках кампании Alt Graph предлагает сделать предзаказы на мангу"В этом уголке мира» Фумиё Коно и «Ночь на Галактической железной дороге», в основу которой легла повесть Кэндзи Миядзавы. Кроме того, участники проекта могут приобрести финальные тома «Паразита» Хитоси Ивааки. Они могут приобрести как отдельные тома вышеназыванной манги, так и наборы.

Кампанию на Boomstarter запустил директор издательстваАнатолий Дунаев 22 июня 2020 года. Как пояснила Alt Graph, издающая в России мангу на протяжении последних 10 лет, из-за эпидемии коронавируса и кризиса, возникшего в книжной индустрии, она не сможет самостоятельно выпустить новые книги.

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