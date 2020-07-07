Лос-Анджелес, США, , 02:32 — REGNUM Дэн Стивенс, исполнивший главную роль в фильме 2014 года «Гость» (The Guest), рассказал о планах на съёмки сиквела. Об этом 6 июля сообщил портал Comicbook.

Актёр прокомментировал слухи по этому поводу, которые недавно появились в сети. Он сказал, что был бы рад снова поработать с режиссёром Адамом Вингардом и сценаристом Саймоном Барретом. Стивенс сообщил, что пока Вингард занят проектом фильма «Годзилла против Конга», они с Барретом много говорили о продолжении «Гостя».

"Я точно не знаю, какую форму это примет, и я думаю, что пока мы далеки от этого, но это (создание второй части фильма — ИА REGNUM) всегда возможно», — сказал Стивенс.

Премьера боевика-триллера «Гость» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 19 января 2014 года. Фильм не являлся хитом кинопроката, однако получил хорошие отзывы зрителей и критиков.

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