Лос-Анджелес, США, , 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова». Изображения были опубликованы 7 июля на Twitter-странице Mcu Master.

Поклонники киновселенной могут видеть на двух фото Скарлетт Йоханссон в роли Чёрной Вдовы и Флоренс Пью в роли Елены Беловой. Отмечается, что в качестве постановщика боёв выступил Джеймс Янг.

https://twitter.com/Mcu_Master01/status/1280221578211373056

Снимает фильм «Чёрная Вдова» режиссёр Кейт Шортланд. Премьера запланирована на 6 ноября 2020 года. Ранее Marvel отложила выход картины на большие экраны из-за эпидемии коронавируса.

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