Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Фанаты могут ожидать, что во втором сезоне сериала «Ведьмак» чаще будет появляться Цири. Об этом 6 июля сообщил портал Screen Rant.

Об этом журналистам рассказала шоураннер Лорен Хиссрич. Она сообщила, что в финальном эпизоде первого сезона шоу экранное время Цири было сокращено, из-за чего продюсер хотела, чтобы при создании продолжения авторы уделили больше времени формированию этого персонажа.

Хиссрич подразнила фанатов, сообщив, что второй сезон шоу больше расскажет о Геральте и о первоначальном этапе его отношений с Цири. Кроме того, во втором сезоне фанаты смогут увидеть, что будет с девушкой, когда она станет воином.

Ожидается, что потоковый сервис Netflix начнёт показывать второй сезон «Ведьмака» в 2021 году. Ранее компания вынуждена была поставить «на паузу» его производство из-за эпидемии коронавируса.

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