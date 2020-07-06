Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Режиссёр кинокомикса «Чёрная вдова» Кейт Шортланд объяснила, почему в фильме «Мстители: Финал» не было похорон Наташи Романовой. Об этом 6 июля соощил портал Screen Rant.

Кинематографист сказала, что обсуждала эту тему с исполнительницей роли Скарлетт Йоханссон. Актриса отметила, что публичная церемония прощания не подходит Чёрной Вдове, особенно если учесть скрытый характер её деятельности.

«Она слишком скрытная и люди всё равно не знают, кто она такая, — сказала Шортланд, добавив, что создатели фильма «Мстители: Финал» в этой части заставили людей испытывать печаль, не превращая всё в большое публичное излияние чувств.

«Я думаю, что это подходящий конец для неё», — отметила режиссёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники кинокомиксов Marvel вскоре могут увидеть новый трейлер фильма «Чёрная вдова». СМИ пришли к такому выводу после того, как Британский совет по классификации фильмов присвоил ролику рейтинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel в ближайшее время покажет новый трейлер «Чёрной вдовы»