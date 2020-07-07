Тегеран, , 08:06 — REGNUM 6 июля официальный представитель министерства туризма Исламской Республики Иран (ИРИ) заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила готовность развивать и продолжать сотрудничество в сфере туризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сотрудничество с ЮНЕСКО будет способствовать эффективному планированию развития национального туризма», — заявил генеральный директор Департамента планирования и развития туризма Али Реза Рахими. Он сделал эти замечания в ходе видеосвязи с ответственным сотрудником тегеранского бюро ЮНЕСКО Цветаном Цветковским.

По словам чиновника, в рамках совместного проекта развития туризма ЮНЕСКО будет координировать работу международных консультантов и финансовых компаний, при этом сам проект будет реализовываться в сотрудничестве со Всемирной туристской организацией ООН.

Сообщается, что Иран с его богатой цивилизацией имеет огромные природные туристические курорты и исторические достопримечательности, которые являются привлекательными направлениями для иностранных туристов.