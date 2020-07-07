Москва, , 07:04 — REGNUM Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект реставрации театра «Модерн». Зданию, построенному 109 лет назад на углу Гавриковой площади (сейчас — Спартаковская площадь) и Переведеновского переулка, решено вернуть исторический облик.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, будут укреплены несущие конструкции, заменены инженерные системы, кровля. По архивным документам восстановят интерьеры и фасады.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что будут возвращены некогда утраченные детали декора: «Это две скульптурные композиции с атлантами — они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители — верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды».

Изначально в здании располагалась хлебная биржа. После революции 1917 года в нем разместили Дом коммунистического воспитания. В 1918—1920 годах там выступал на различных собраниях и митингах Владимир Ленин.

Театр «Модерн» занимает здание с 1990-х годов.

Добавим, что работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия и только по согласованному ведомством проекту.