Калуга, , 10:36 — REGNUM В подмосковном музее православного просветительского центра «Усово-Спасское» открылась выставки «300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XVIII — XX вв.» из фондов калужского музея изобразительных искусств, сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

В музее православного центра «Усово-Спасское» открылась выставки из фондов калужского музея изобразительных искусств Фото министерства культуры Калужской области

В церемонии приняли участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры Калужской области Павел Суслов и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Руководитель Минкультуры России отметила, что начало большой проектно-выставочной работы в сегодняшней непростой эпидемиологической обстановке — значимое событие для культурной жизни.

«Литографии и гравюры замечательных русских и зарубежных мастеров, представленные здесь, открывают нам уникальный мир дома Романовых и той эпохи. Это очень важная работа наших коллег, которые взялись реализовать выставочный проект в непростой период возобновления музейной деятельности», — сказала Ольга Любимова.

По словам калужского министра Павла Суслова, уникальность выставки заключается в том, что эти работы выставляются в России впервые.

«У выставки очень интересная история. Её владелец, герой первой мировой войны, русский офицер, примкнувший к белому движению, находился в иммиграции. Коллекция по наследству перешла его дочери Марине Александровне Аксаковой. В 2015 году она передала гравюры в память о муже Сергее Сергеевиче Аксакове, уроженце Калужской области, в дар калужскому музею изобразительных искусств. Когда все было отреставрировано, мы приняли решение, что коллекцию должны видеть не только калужане, но и жители всей России», — сказал Суслов.

Посетители выставки смогут увидеть уникальное собрание гравированных и литографированных портретов (в копиях) представителей Российского Императорского Дома и известных деятелей своего времени, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга. Работы созданы русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII — начале XX века. Собрание подлинников в 2020 году отправится в Пермский край, город Севастополь, в Свердловскую и Брянскую области.

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