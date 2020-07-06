Пусан, Южная Корея, , 14:25 — REGNUM 7 июля в южнокорейском Пусане стартует Международный фестиваль фильмов для детей и юношества (BIKY), сообщает KBS.

В этом году на фестивале, который продлится семь дней, покажут 189 картин. Из них 93 картины будут показаны в онлайн-режиме на официальном сайте кинофестиваля.

Известно, что церемония открытия фестиваля состоится в Busan Cinema Centre в 18:00 по местному времени. Фестиваль откроет фильм режиссёра Фредерике Мигом «Binti».

Церемония закрытия состоится 13 июля.

Отметим, что со 2 по 15 июля в Сеуле проходит Seoul Eco Film Festival — кинофестиваль, который демонстрирует фильмы, посвященные экологической тематике.

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