Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM На стройплощадке жилого комплекса в Выборгском районе Петербурга обнаружили могильный камень XIX века. Об этом горожане сообщили в социальных сетях, запечатлев саму плиту на видео посреди стройки.

«Вот так вот идет строечка, а вот — могильный камень. <…> Санкт-Петербургская купеческая жена Агафья Савишна Дурдина. 1841 год, черт возьми», — сообщает автор ролика в группе ЖК «Облака на Лесной».

Комплекс возводит компания Setl Group. Представитель застройщика утверждает, что находку сделали за пределами участка строительства во время благоустройства территории и прокладки инженерных сетей. Само надгробие могло быть завезено вместе с грунтом, взятым в районе Митрофаньевского кладбища в Московском районе Петербурга.

Митрофаньевское кладбище было основано в 1831 году, но упразднено в 1937-м и планомерно уничтожалось в советское время. Известно, что купеческая династия Дурдиных, которая занималась производством спиртных напитков в Петербурге и Рыбинске, была захоронена именно там. Один из ее представителей, Иван Дурдин, жил на Обводном канале и Петергофском проспекте.

Найденное надгробие могут передать в Музей городской скульптуры.