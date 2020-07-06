Лондон, , 13:58 — REGNUM Картину кисти нидерландского живописца и одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса (1577−1640) «Портрет дамы» обнаружили в одной из частных лондонских коллекций. Об этом 6 июля сообщает Dailymail.

По данным источника, данная картина выставлялась в Королевской академии в Лондоне в 1902 году как работа Рубенса, однако со временем происхождение картины было забыто.

При этом картина в 1878 году была приобретена лондонским юристом Чарльзом Батлером и, после того как он 139 лет хранилась в частной коллекции, в 2017 году была ошибочно продана на аукционе как картина кисти ученика Рубенса в 40 раз меньше реальной стоимости.

Затем, купивший в 2017 году за £78 тысяч анонимный покупатель заподозрил, что картина принадлежит кисти Рубенса и отдал ее на экспертизу в торговый дом Sotheby's, где эксперты дома подтвердили его предположения.

Также сообщается, что подлинность картины была установлена с помощью инфракрасной камеры, показавший скрытые детали, указывающие на изменения, сделанные художников во время работы над полотном.

Кроме этого, уточняется, что «Портрет дамы» собираются выставит на торги 29 июля и его предположительная стоимость от £2,5 млн до £3,5 млн.

Напомним, Питер Пауль Рубенс (1577−1640) — это нидерландский живописец, один из основоположников искусства барокко, дипломат, коллекционер. Его творческое наследие насчитывает около 3000 картин, большая часть из которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами, крупнейшим из которых был Антонис ван Дейк.