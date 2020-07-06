Ульяновск, , 08:45 — REGNUM В Старомайнском районе Ульяновской области 9 июля откроется фестиваль для реконструкторов «Волжский путь», посвящённый эпохе раннего Средневековья. С учётом эпидемиологической ситуации он пройдёт без очного присутствия зрителей, которые смогут понаблюдать за массовыми сражениями в онлайн-режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль пройдёт 9−11 июля на территории агротуристического историко-культурного комплекса «Булгарская застава» у села Ивановка. В нём ожидается участие члены клубов исторической реконструкции и ремесленников из Ульяновска, Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Тулы, Москвы, Оренбурга и Саранска.

Участники попытаются воссоздать эпоху Средневековья. На 10 июля запланированы массовые сражения: копейный, лучный и суличный турниры, соревнования в номинации «3 на 3», многоборье. 11 июля в режиме онлайн пройдут состязания лучников, турнир «Щит — меч», массовое сражение «Битва дружин». Кроме того, запланированы эстафеты, различные мастер-классы, концерт.

Директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин отмечает, что из-за угрозы распространения коронавируса «принято решение о проведении фестиваля для реконструкторов, но без зрителей на площадке», с возможностью «прямой трансляции с места событий».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ульяновской области более 4 тыс. человек посетили военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», посвящённый Герою Советского Союза Александру Матросову. Для воссоздания боя на место проведения были доставлены танк Т-34 и бронеавтомобили, в нём приняли участие около 40 военно-исторических клубов.

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