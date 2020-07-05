Токио, , 20:30 — REGNUM В Японии набирает всё большую популярность манга «У войны не женское лицо» (War's Unwomanly Face), в основу которой лег одноимённый сборник писательницы Светланы Алексиевич. Об этом 2 июля сообщил сайт «Пятого канала».

Её первый том вышел в апреле 2019 года, отмечается, что сейчас жители Японии испытывают трудности с её приобретением, пытаясь купить комикс в сети у других поклоников. Перенести сборник Алексиевич в формат манги решил японский художник-иллюстратор Кэйто Коумэ.

Напомним, оригинальная книга Светланы Алексиевич была опубликована в 1985 году. Кэйто Коумэ знаком любителям манги по проекту «Волчица и пряности» (Wolf and Spice).

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