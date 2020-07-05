Лос-Анджелес, США, , 17:03 — REGNUM Студия DС может выпустить сольный фильм про Затанну, которая является одним из популярных персонажей её киновселенной. После того, как сообщения об этом появились в сети, актриса Джамила Джамил (сериал «В лучшем мире») предложила себя на эту роль. Об этом 4 июля сообщил портал MovieWeb.

Джамил опубликовала на своей странице в Twitter фотографию, на которой она запечатлена в костюме героини. Позже она пояснила журналистам издания Screen Rant, что действительно заинтересована в получении этой роли, однако сейчас не ведёт соответствующую активную компанию в сети.

https://twitter.com/jameelajamil/status/1279099416779976704

Авторами оригинального комикса про Затанну Затару являются писатель Гарденер Фокс и художник Мерфи Андерсон, они выпустили его в 1964 году. По сюжету главная героиня работает иллюзионисткой и при этом является настоящей волшебницей.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel в ближайшее время покажет новый трейлер «Чёрной вдовы»