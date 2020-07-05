Лос-Анджелес, США, , 16:39 — REGNUM Известный инсайдер Дерек Корнелл, занимающий должность одного из главных редакторов портала TheDisInsider, намекнул, что завтра, 6 июля 2020 года могут появиться новости по поводу двух популярных франшиз. Об этом 5 июля он написал на своей странице в Twitter.

В одной из своих публикаций Корнелл разместил кадры из фильма «Трон», а позже выложил сцену из фильма про приключения Перси Джексона. Его подписчики моментально сделали соответствующие выводы.

https://twitter.com/thederekcornell/status/1279551529775591424

https://twitter.com/thederekcornell/status/1279554705941618688

Ранее стало известно, что автор книг про Перси Джексона Рик Риордан участвует в проекте сериала по его произведениям. В апреле 2020 года режиссёр Джозеф Козински сказал, что поклонники фильмов «Трон» могут надеяться на выход третьей части фильма.

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