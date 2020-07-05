, 22:54 — REGNUM В центральном зале Союза художников, сейчас это площадь Новой Третьяковки, открыл свои двери для зрителя VI Фестиваль современной фотографии «Фиксаж». Сто лучших работ фотографов, отобранных на конкурсе «Зафиксируй мир-2020», доступны зрителю. Корреспондент ИА REGNUM побывал на открытии и побеседовал с участниками фестиваля.

Работы Натальи Голубевой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках Открытого международного фотоконкурса «Зафиксируй мир — 2020» был проведен конкурс с названием «Если, что-то и не так». На выставке представлены мастера, работающие в разных жанрах. Это репортаж, макросъемка, психологический портрет, фотопейзаж, свободный жанр и другие. На выставке также представлены работы одиннадцати известных российских авторов.

Куратор фестиваля Сергей Ковальчук поделился тем, что важно на выставке и в фотографии.

«Любая выставка — это личный взгляд человека на искусство. На фестивале «Фиксаж» мы представляем персоналии. При выборе проекта для персональной выставки просматриваешь сотни портфолио. У каждого выбранного автора должен быть свой стиль, чтобы можно было художника узнать по почерку из многих».

Участие в конкурсе меняет творческий подход фотографа, дает новую мотивацию и стимулирует развиваться, добавил Сергей Ковальчук.

Куратор фестиваля Сергей Ковальчук Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я люблю хулиганить!» Аршак Оганесян Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сказка и хулиганство это часть моей жизни. Я люблю хулиганить», — сказал Аршак Оганесян, позируя для фотографов. Он поделился своим опытом фотографа и рассказал о наиболее трудоемких съемках.

Александр Ов-Лебедев у своих работ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Удачным кадром мне кажется тот, на котором человек не узнал себя с первого взгляда. Ведь именно в этом случае может открыться пространство внутреннего познания и для того, кто в кадре, и для фотографа. Познания через что-то неявное, нехарактерное, но в то же время видимое, фиксируемое светом, доступное для восприятия», — поямнил фотограф Александр Ов-Лебедев.

Фестиваль «Фиксаж» пройдет с 4 июля по 19 июля в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу, дом 10, 4-й этаж. В новом формате, учитывая ограничения, связанные с распространением вируса.

Посещение выставки проходит по сеансам и предварительной регистрации. На выставке доступны мастер-классы, творческие встречи и лекции по современной фотографии.