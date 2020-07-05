Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Американская федерация работников телевидения и радио (SAG-AFTRA) сняла запрет на участие своих членов в съёмках нофого фильма режиссёра Майкла Бэя «Певчая птица» (Songbird). Об этом 4 июля сообщил портал /FILM.

Организация опубликовала соответствующее объявление на своём сайте. Ранее SAG-AFTRA запретила актёрам участвовать в съёмках картины из-за того, что, по её мнению, продюсеры проекта недостаточно чётко описали те меры безопасности, которые они будут предпринимать во время съёмок в условиях эпидемии коронавируса.

О том, что Майкл Бэй планирует начать съёмки «Певчей птицы» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), стало известно 19 мая 2020 года. Продюсеры проекта сообщили, что он будет похож на фильмы серий «Паранормальная активность» и «Кловерфилд». Картина будет выполнена в жанре триллера, её сюжет будет рассказывать о событиях, происходящих во время длящейся эпидемии.

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