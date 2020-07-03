Лос-Анджелес, США, , 22:40 — REGNUM В ближайшее время студия Marvel выпустит новый трейлер кинокомикса «Чёрная вдова». Об этом 3 июля сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что Британский совет по классификации фильмов присвоил ролику рейтинг. Дата публикации трейлера пока неизвестна, однако автор статьи предположил, что он появится в сети в ближайшее время, возможно, видео покажут во время проведения онлайн-мероприятия San Diego Comic-Con.

Напомним, ранее из-за эпидемии коронавируса Disney и Marvel перенесли дату премьеры «Чёрной вдовы» на 6 ноября 2020 года. Кинокомикс должен запустить четвёртую фазу киновселенной Marvel.

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