Лос-Анджелес, США, , 22:29 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max опубликовал трейлер фильма «Американский огурчик» (An American Pickle), главные роли в котором исполнил Сет Роген. Ролик был выложен 3 июля на YouTube-кнале компании.

В этой картине Роген одновременно играет две роли: рабочего, эмигрировавшего в США в 1920 — году, и необычным образом переместившегося в наше время, и его правнука — программиста, который отличается слишком мягким характером. По сюжету, герои, являющиеся биологическими родственниками, совершенно не понимают друг друга. Снял картину оператор-постановщик и режиссёр Брэндон Трост.

Премьера картины состоится 6 августа 2020 года на сайте HBO Max. Стоит отметить, что «Американский огурчик» станет первой оригинальной комедией потокового сервиса.

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