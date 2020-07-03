Москва, , 22:09 — REGNUM Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию о своем плохом самочувствии. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 июля.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что у Хазанова якобы проблемы с сердцем и его хотят госпитализировать. Однако позднее сам Хазанов в интервью РЕН ТВ опроверг эту информацию.

«Ну что за бред какой-то? Нормально все. До свидания», — сказал Хаханов.

Напомним, что Хазанов руководит Театром эстрады с 1997 года. Сам он свыше 40 лет выступает на эстраде.