Лос-Анджелес, США, , 18:00 — REGNUM Компания Marvel Comics приобрела права на публикацию комиксов по двум популярным франшизам: «Чужие» и «Хищник». Об этом 2 июля сообщил портал IGN.

Художник Дэвид Финч выложил в сеть два изображения с главными персонажами этих вселенных, которые являются чем-то вроде тизеров будущих комиксов Marvel. На первом показан Чужой, а на втором — Хищник, держащий в руках голову Железного Человека.

Издание отметило: это вовсе не означает, что оба эти существа станут частью комикс-вселенной компании, однако нельзя исключать, что в будущем издательство выпустит кроссоверы.

Художник отметил, что ему повезло быть ребёнком, который видел как формируются эти персонажи и добавил, что смотрел все фильмы, в которых они появлялись.

«Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как они сеют хаос во Вселенной Marvel. Я их рисовал с широкой улыбкой на лице», — сказал Финч.

https://twitter.com/IGN/status/1278712801641607168

Напомним, комиксы про Чужого и Хищника с вонца 80-х годов XX века публиковало издательство Dark Horse Comics. Стоит отметить, что в 2018 года Marvel приобрела права на публикацию комиксов про Конана-варвара.

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