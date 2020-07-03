Новосибирск, , 17:44 — REGNUM В Центральном парке Новосибирска сегодня, 3 июля, состоялось официальное открытие светомузыкального фонтана. Событие приурочили к присвоению муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вчера состоялось историческое событие. Новосибирску на государственном уровне присвоено звание «Город трудовой доблести». Об этом заявил президент России. Я считаю, что это справедливое, правильное решение, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — В годы Великой Отечественной войны на территорию города эвакуировали десятки предприятий. Сюда приехали работать многочисленные коллективы. Люди жили в очень тяжёлых условиях, преимущественно в землянках. Работали без выходных и праздников, чтобы обеспечить фронт военной продукцией. Здесь производили боеприпасы, самолёты, радиооборудование, обмундирование. За первый год войны Новосибирск вырос в полтора раза за счёт эвакуированных — преимущественно женщин и детей, так как мужчины в большинстве были призваны на фронт или ушли воевать в числе добровольцев».

Локоть добавил, что в Новосибирске будет установлена стела с изображением герба города и текста указа президента Российской Федерации о присвоении почётного звания. Место для стелы определят с учётом пожеланий новосибирцев.