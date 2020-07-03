Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Актёр и ведущий популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж отверг обвинения своей сестры Миранды Пакчиана, которая заявила, что он подвергал её сексуальному насилию, когда они оба были детьми. Об этом 3 июля сообщил портал Screen Rant.

Мать ведущего Карен Сэвидж решила защитить сына, заявив, что её дочь страдает от психического заболевания. Адвокат Сэвиджа опубликовал заявление своего доверителя.

В нём ведущий сообщил: он надеется, что его сестра получит необходимую ей помощь. Он рассказал, что в течение многих лет она распространяла о нём и других членах семьи различные истории ради финансовой выгоды.

«Она мучила всю нашу семью и отдалялась от всех нас. Я буду бороться с этим необоснованным и оскорбительным иском и постараюсь, чтобы это раз и навсегда прекратилось», — заявил Сэвидж.

Ранее газета New York Post сообщила, что Миранда Пакчиана подала в суд на своего брата. Она заявила, что в детстве он подвергал её сексуальному насилию, и что это началось в тот момент, когда ей было семь лет, а Сэвиджу — десять. Женщина написала в своём блоге, что это продолжалось на протяжении нескольких лет.

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