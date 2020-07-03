Москва, , 15:21 — REGNUM В Москве установлен памятник курьерам. Об этом сообщает сеть продуктовых магазинов «Перекрёсток».

Памятник установлен на территории бывшего завода «Измеритель», рядом со станцией метро «Тульская». Над проектом работал художник-постановщик Алексей Гарикович. Объект посвящается людям, которые доставляли еду в период наиболее активной фазы распространения коронавируса.

«Памятник курьеру — наша общая благодарность всем сотрудникам служб доставки. Тем, кто не боялся и рисковал во время пандемии, обеспечивая нас всем необходимым», — отмечено в сообщении.

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