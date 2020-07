Лос-Анджелес, США, , 15:13 — REGNUM Британская певица и автор песен Duffy призвала генерального директора Netflix Рида Хастингса удалить из библиотеки сервиса польскую драму «365 дней». Об этом 3 июля сообщил портал We Got This Covered.

Она заявила, что картина прославляет торговлю людьми и романтизирует так называемый Стокгольмский синдром (травматическая связь, симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения или применения насилия). Стоит отметить, что в сети ранее появилась петиция, утверждения из которой в своём письме главе Netflix фактически повторила Duffy. Сегодня её подписали немногим более 3,5 тыс. человек.

В феврале 2020 года Duffy рассказала, что в какой-то момент жизни она стала жертвой похитителя, который держал её в плену на протяжении четырёх недель. Певица призналась, что в этот период она постоянно подвергалась сексуальному насилию.

