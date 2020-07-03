Ульяновск, , 15:10 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 3 июля, предметы по выбору сдавали около 1,5 тыс. выпускников. ЕГЭ в этом году проводится в новых условиях с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, а работающие на экзаменах педагоги получат дополнительные единовременные выплаты, сообщает министерство образования Ульяновской области.

Выпускники 3 июля сдавали экзамены по географии, литературе, информатике. В регионе эти предметы выбрали 1,5 тыс. выпускников. Из 43 подготовленных для ЕГЭ пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 3 июля работали 12, в том числе три — на дому. Все ППЭ прошли дезинфекцию перед началом сдачи ЕГЭ, каждый оснащён оборудованием для обеззараживания воздуха, измерения температуры, а также средствами индивидуальной защиты.

Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова отмечает, что все педагогические работники, которых участвуют в подготовке и проведении ЕГЭ, ранее прошли дистанционное обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования:

«В 2020 году по решению губернатора Сергея Морозова будут установлены дополнительные единовременные выплаты для педагогических сотрудников за работу на ЕГЭ. Они составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и будут выплачены по итогам экзаменационной кампании».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в России начался основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Испытания завершатся 23 июля, резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля — по всем учебным предметам. Кроме того, предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в августе.