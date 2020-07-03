Могадишо, , 15:05 — REGNUM Национальный театр Сомали в Могадишо снова открыл свои двери спустя восемь лет после теракта. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По словам репортеров, национальный театр является символом культуры в самом центре города, регулярно страдающего от насилия.

Театр, расположенный в здании с ярко-желтыми колоннами со светло-синим национальным флагом, был открыт в 1967 году и закрыт в 1991 году, когда страна Африканского Рога погрузилась в гражданскую войну. Клановые военачальники стреляли друг в друга из зенитных орудий, когда они сражались за театр, который они использовали в качестве базы. Его крыша обрушилась через год после начала конфликта.

Театр вновь открылся в 2012 году после того, как войска Африканского союза и правительства отбили у боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столицу, но был взорван через две недели.

Абди Абдулахи, директор театра, сказал, что потребовалось 1000 рейсов на грузовиках, чтобы очистить мусор и песок, которые накопились в здании с тех пор.

Он добавил, что силы безопасности будут защищать театр, и даже новый коронавирус не будет являться помехой для показа представлений.