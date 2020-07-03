Москва, , 14:56 — REGNUM Киностудия имени Горького нуждается в средствах для реконструкции исторического комплекса зданий. За поддержкой на первоначальном этапе развития студия обратилась в правительство РФ с просьбой о предоставлении финансирования.

Читайте также: Кинокритик рассказал о перспективах кинематографа после пандемии

Как отмечено в пресс-релизе киностудии, также в обращении в качестве необходимой меры было предложено освободить киностудию имени Михаила Горького «от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, носящих целевой характер», сообщает «Интерфакс». Это связано с тем, что часть средств от их продажи планируется направить на развитие, однако, в настоящее время, в том числе из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился.

Также по теме: Бекмамбетов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на киноиндустрию

На киностудии имени Горького добавили, что в период пандемии приняли решение не приостанавливать деятельность и продолжить разработки и производство кинопроектов художественного, документального и научно-популярного направления. Это позволит сформировать портфель проектов к 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: После открытия кинотеатры хочет посетить почти половина жителей РФ — опрос