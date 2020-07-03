Сеул, , 13:03 — REGNUM 2 июля в столице Южной Кореи стартовал кинофестиваль Seoul Eco Film Festival, сообщает KBS.

В этом году на фестивале, который продлится две недели, покажут 57 картин из 27 стран мира. Фестиваль открыл документальный фильм французского режиссёра Томаса Бальмеса «Спой мне песню» (Sing Me a Song).

Известно, что в связи с пандемией коронавируса 43 картины будут показаны на официальной сайте кинофестиваля, еще 14 картин, которые сложно оцифровать, —в сети кинотеатрах MEGABOX. Все просмотры бесплатные.

Церемония закрытия состоится 15 июля.

Seoul Eco Film Festival — кинофестиваль, который демонстрирует фильмы, посвященные экологической тематике.