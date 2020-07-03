Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Государственный музей истории Санкт-Петербурга с 6 июля начнет поэтапное возвращение к работе с новыми правилами посещения. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе городского учреждения культуры.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с понедельника, 6 июля, откроется территория Заячьего острова и Петропавловской крепости, Петропавловский собор, Тюрьма Трубецкого бастиона и Музей космонавтики и ракетной техники. Кроме того, возобновят работу филиалы музея: особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам Ленинграда и Шлиссельбургская крепость Орешек, которая открылась 3 июля.

«Информация о датах открытия остальных объектов музея будет объявлена дополнительно», — добавили в музее истории Санкт-Петербурга.

Отметим, что в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции посетители будут допускаться в музейные пространства только при наличии масок и перчаток. Кроме того, групповое экскурсионное обслуживание временно осуществляться не будет, однако взамен посетителям будет представлена возможность воспользоваться услугами аудиогидов.

«Количество посетителей, одновременно находящихся в экспозиционных залах, будет ограничено (с учетом соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра)», — подчеркнули в пресс-службе.

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