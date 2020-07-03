Москва, , 10:34 — REGNUM Третьяковская галерея в Москве открылась 3 июля после периода ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, выставкой «Поколение XXI». Работы, которые галерея выбирает для пополнения своего основного фонда, можно посмотреть в репортаже корреспондента ИА REGNUM.

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлено более ста произведений. Кроме живописи, графики и фотографий на выставке можно увидеть инсталляции и видео-арт объекты. В основной фонд Третьяковская галерея принимает в дар от меценатов около 150 произведений искусства, выполненных в период 2000 — 2010 годов.

Произведения современных художников на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Поколение XXI» не только показывает произведения, но и анализирует главные идеи и направление развития в искусстве последних двадцати лет. Третьяковская галерея совместно с фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина отобрала работы молодых, но уже состоявшихся авторов в совершенно разном спектре направлений. Это работы художников, начавших свой творческий путь в начале 2000-х, успевшие поучаствовать в российских и зарубежных выставках. Произведения показывают реакцию художника на окружающую реальность.

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы на выставке организованы по определенной логике, они отобраны по совершенно разным критериям. Произведения более пятидесяти авторов объединены темой или сюжетом.

Экспонаты на выставке «Поколение XXI» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу с 3 июля по 6 сентября.