Москва, 3 июля 2020, 10:34 — REGNUM Третьяковская галерея в Москве открылась 3 июля после периода ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, выставкой «Поколение XXI». Работы, которые галерея выбирает для пополнения своего основного фонда, можно посмотреть в репортаже корреспондента ИА REGNUM.

Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлено более ста произведений. Кроме живописи, графики и фотографий на выставке можно увидеть инсталляции и видео-арт объекты. В основной фонд Третьяковская галерея принимает в дар от меценатов около 150 произведений искусства, выполненных в период 2000 — 2010 годов.

«Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Видео-арт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Видеоинсталляция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выствавке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Произведения современных художников на выставке «Поколение XXI»
Произведения современных художников на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Поколение XXI»
На выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Поколение XXI»
На выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Поколение XXI» не только показывает произведения, но и анализирует главные идеи и направление развития в искусстве последних двадцати лет. Третьяковская галерея совместно с фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина отобрала работы молодых, но уже состоявшихся авторов в совершенно разном спектре направлений. Это работы художников, начавших свой творческий путь в начале 2000-х, успевшие поучаствовать в российских и зарубежных выставках. Произведения показывают реакцию художника на окружающую реальность.

Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Будь тверже! Будь мягче!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонат
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы на выставке организованы по определенной логике, они отобраны по совершенно разным критериям. Произведения более пятидесяти авторов объединены темой или сюжетом.

Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Поколение XXI»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Архив
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Архив
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Архивные фото на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Архивные документы на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу с 3 июля по 6 сентября.