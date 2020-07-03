Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM Актёр Стивен Тоболовски, исполнивший роль страхового агента Неда Райерсона в фильме «День сурка», сообщил, что он будет сниматься в сериале на основе этой картины. Об этом 3 июля сообщил портал Screen Rant.

Актёр сообщил, что недавно к нему подошел представитель кинокомпани Sony Pictures и предложил вернуться к роли Райерсона. Тоболовски с радостью принял это предложения, при этом отметив во время разговора: ему сложно представить, во что превратилась жизнь его персонажа через почти 30 лет после выхода фильма на экраны. К сожалению, это все подробности, которые актёр сообщил об этом новом проекте.

Фильм «День сурка» режиссёра Харольда Рэмиса вышел на больше экраны 12 февраля 1993 года, главную роль в нём исполнил Билл Мюррей. При бюджете $15 млн картина собрала в США около $71 млн.

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