Нью-Йорк, США, , 06:59 — REGNUM Режиссёр Дэвид Литч и сценарист Дерек Колстад планируют снять сериал на основе видеоигры My Friend Pedro. Об этом 3 июля сообщил портал Screen Rant.

Производством шоу будет заниматься студия Литча 87 North. В проекте также участвует кинокомпания Legendary Pictures, её представители сообщили, что сериал будет состоять из получасовых эпизодов и будет представлять собой драматическую комедию с «взрослым» рейтингом R (родителям предлагается хорошо подумать, прежде чем брать детей с собой на сеансы).

О том, что Дерек Колстад хотел бы снять сериал на основе My Friend Pedro ИА REGNUM сообщило в мае 2020 года. Это игра в жанре псевдотрёхмерного шутера (упор сделан на огнетрельное оружие), в котором есть функция замедления времени.

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