Кемерово, , 06:00 — REGNUM Новокузнецк завтра, 4 июля, отпразднует своё 402-летие. День города южная столица Кузбасса отметит рядом праздничных уличных мероприятий и интересных онлайн-событий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении культуры муниципалитета.

С 25 июня на виртуальных площадках стартовали различные онлайн-акции: конкурсы, выставки детских рисунков, флешмобы и челленджи.

4 июля на онлайн-площадках жителей города ждут поздравления от творческих коллективов, музыкальные репортажи и поэтические онлайн-акции. Кроме того, в этот день выйдет специальный выпуск авторской программы кинотеатра «Октябрь» «В кино!», посвящённый документальному кино Новокузнецка.

Офлайн-программа стартует в 10:00 4 июля. Так, у Новокузнецкого художественного музея развернётся ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. С 12:00 откроются музеи города — в течение дня экскурсоводы будут рассказывать об истории Новокузнецка, выдающихся людях и важных событиях. С 13:00 на аллее у Центральной городской библиотеки имени Н.В. Гоголя пройдёт ежегодный VII литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается…» и так далее.

Запланированы мастер-классы, подвижные и настольные игры для детей, музыкальные представления. В каждом районе города пройдут концерты.

А с 21:00 начнётся онлайн-концерт от «Авто-радио Новокузнецк».