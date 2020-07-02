Москва, , 22:46 — REGNUM Прощание с заслуженным артистом РСФСР, актером театра и кино Виктором Проскуриным назначено на 4 июля и пройдёт в Театральном институте им. Щукина, сообщает 2 июля Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

Прощание будет проходить с 10:00 до 12:00.

После церемонии прощания на Троекуровском кладбище Москвы состоятся отпевание и похороны.

Напомним, любимец миллионов зрителей СССР и России, запомнившийся многими ролями в фильмах и телеспектаклях, Виктор Проскурин скончался 30 июня в Москве в возрасте 68 лет.

В 1982 году Виктор Проскурин был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Дорога на край жизни» и целого ряда других произведений.

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