Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга 2 июля сообщили, когда именно откроются Петропавловская крепость, музей Исаакиевского собора и другие знаковые объекты на музейной карте города, которые были недоступны из-за пандемии коронавируса.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, по решению Смольного со следующей недели разрешено возобновить доступ посетителей в государственные музеи и учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность. В городском подчинении — 17 музеев и выставочных центров.

Так, Петропавловская крепость откроется уже в ближайший понедельник, 6 июля. Одновременно распахнут двери для посетителей Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей музыки в Шереметевском дворце, Литературный музей «XX век» и Центральный выставочный зал «Манеж».

7 июля станет доступна музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

«В период с 12 по 15 июля возобновят работу Исаакиевский собор и «Спас на крови», — заявили в Смольном.

Наконец, в воскресенье, 12 июля откроется исторический парк «Россия — моя история», где будет представлена выставка современных российских художников

Всем посетителям музеев будут замерять температуру при входе, обязательно ношение масок и перчаток, наличие антисептиков, соблюдение дистанции не менее 1,5 метра. В экскурсионных группах будет не более пяти экскурсантов. Использование аудиогидов будет возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией.

Каждые 5−6 часов в помещениях будет проводиться влажная уборка с проветриванием. Должны быть исключены встречные потоки посетителей.

Имеющие технические возможности учреждения переходят на электронные билеты, в частности, ЦВЗ «Манеж» и ГМЗ «Петергоф».

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