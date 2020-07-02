2 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Петергоф, Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM В государственном музее-заповеднике «Петергоф» рассказали о новых правилах посещения своих великолепных парков. Отныне — никаких бумажных билетов и незапланированных прогулок, всё строго по правилам, продиктованным Роспотребнадзором в эпоху пандемии.

Однако есть и хорошие новости: цены за прогулки в парках Петергофа и Ораниенбаума в этом сезоне не повысятся. Об этом 2 июля журналистам рассказала генеральный директор ГМЗ Елена Кальницкая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Долгожданный летний сезон в парках Петергофа начинается: уже с 3 июля Нижний парк с фонтанами, парк Ораниенбаума и парк Александрия открываются для посещения граждан. Однако из-за угрозы распространения коронавируса администрация музея приняла решение полностью пересмотреть правила пребывания на территории ГМЗ.

Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений Дарья Драй © ИА REGNUM Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений Дарья Драй © ИА REGNUM

Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, на время текущего сезона в музее решили отказаться от бумажных билетов, целиком переведя продажи в онлайн. Приобрести входные билеты можно будет на официальном сайте ГМЗ.

«Мы не повысили цены на билеты. Только убрали те льготы, которые давали сами. Федеральные льготы все сохранены», — заверила Кальницкая.

Елена Кальницкая Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Стоимость билетов для граждан России и Евразийского экономического союза не изменилась: 450 рублей — Нижний парк, 200 рублей — парк Александрия, 100 рублей — парк Ораниенбаума. А чтобы поддержать наименее защищенные социальные категории граждан России, в этом сезоне введены дополнительные дни бесплатного посещения.

Фонтан Самсон в Петергофе Дарья Драй © ИА REGNUM

Скульптура большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM Скульптура большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Фонтан Самсон в Петергофе Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотограф на территории Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для многодетных семей — второе воскресенье каждого месяца. Для студентов основных профессиональных образовательных программ и посетителей до 18 лет — второй четверг каждого месяца», — отметили в администрации музея.

Фонтан Самсон в Петергофе Дарья Драй © ИА REGNUM

Фонтан Самсон в Петергофе Дарья Драй © ИА REGNUM Скульптуры большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений Дарья Драй © ИА REGNUM Фонтан на территории Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Фонтан на территории Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM Фонтан на территории Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Скульптуры большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM Скульптуры большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Пройти входной контроль жители и гости Северной столицы смогут ежедневно с 10:00 до 19:00 часов (вход прекратится за 45 минут до закрытия парков), но только в масках и перчатках. Далее, прогулка будет проходить строго по маршруту, который продумали сотрудники ГМЗ.

По всей территории парков нанесена разметка и навигация санитарной дистанции в полтора метра. При необходимости посетители могут воспользоваться антисептиками, которые размещены в туалетах и специально обозначенных зонах.

Скульптура большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Петергофе рассказали о правилах покупки билетов и посещения парков