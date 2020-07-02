Москва, , 14:01 — REGNUM Актриса и режиссер Рената Сотириади обратилась в суд с требованием восстановить ее на работе в Театре на Таганке, говорится в картотеке дел суда.

Заседание назначено на 6 июля.

Сотириади занимала в театре должность директора малой сцены. Ее уволили в 2014 году после интервью газете «Культура», в котором она раскритиковала изменения, произошедшие в театре после смерти бывшего руководителя театра Юрия Любимова. Актриса перешла работать в МХТ. А позднее подала иск о восстановлении ее на работе в Театре на Таганке.

Иск был отклонен в 2017 году. После апелляции дело вновь было передано в суд для повторного рассмотрения.