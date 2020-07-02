Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) пригласила в свои ряды 819 человек, в числе которых оказались актёры и члены съемочной площадки фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты». Об этом сообщает KBS со ссылкой на организации.

Известно, что из актерского состава в список вошли Чхве У Сик, Чан Хе Чжин, Чо Ё Чжон, Ли Чжон Ын и Пак Со Дам, из членов съемочной группы — художник по костюмам, редактор фильма, режиссёр-композитор, продюсер, художник-постановщик, звукорежиссёр, сценарист и другие.

Режиссёр фильма и актёр, сыгравший главного героя, Сон Ган Хо являются членами Академии с 2015 года.

Американская академия кинематографических искусств и наук основана 11 мая 1927 года в штате Калифорния как организация профессионалов на общественных началах, посвящённая продвижению кинематографа. Члены академии имеют право голосовать за номинантов премии «Оскар».