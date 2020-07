Сеул, , 11:44 — REGNUM Музыкальный видеоклип южнокорейской группы Blackpink — How You Like That попал в Книгу рекордов Гиннеса в пяти категориях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании и агентства по поиску талантов YG Entertainment.

Согласно опубликованным данным, за первые сутки видеоролик набрал 86,3 млн просмотров, установив три мировых рекорда: «видео с наибольшим количеством просмотров на YouTube в течение 24 часов», «музыкальный клип с наибольшим количеством просмотров на YouTube в течение 24 часов», «музыкальный клип исполнителей k-pop с наибольшим количеством просмотров на YouTube в течение 24 часов».

Кроме того, ролик побил два рекорда по количеству зрителей в момент премьеры на YouTube (1, 66 млн человек): среди видеороликов и музыкальных клипов на YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, трек группы Blackpink — How You Like That занял вторую строчку в крупнейшем в мире музыкальном чарте Spotify Global Top 50.

Читайте также: Новый трек группы Blackpink занял вторую строчку в чарте Spotify