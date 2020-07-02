Москва, , 11:06 — REGNUM Российские аниматоры не сошлись в вопросе авторских прав с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, в силу чего продолжение мультфильма о Карлсоне снимать не планируется. Об этом в ходе программы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» рассказала председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«У нас не урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. Российского продолжения «Карлсона» не будет», — сказала Слащева.

При этом она подчеркнула, что Россия — единственная страна, чьим аниматорам удалось сделать из персонажа Карлсона эмпатичную персону — «вредного, но абсолютно позитивного». Слащева подчеркнула, что ни в одной другой стране, купившей лицензию, этого сделать не удавалось.