Лос-Анджелес, США, , 08:01 — REGNUM Художница и искусствовед Блайт Браун, являющаяся бывшей женой Дэна Брауна, подала на него в суд, обвинив писателя в том, что на протяжении их 21-летнего брака он вёл двойную жизнь. Об этом 2 июля сообщил портал Screen Rant.

В иске, помимо прочего, бывшая супруга Брауна заявила, что это именно она была источником его вдохновения и являлась тем человеком, который подал идею о создании цикла романов. Она также обвинила писателя в том, что когда они ещё были в браке, он скрывал от неё свою работу над рядом проктов, в т.ч. над сериалом.

Однако главное обвинение состоит в том, что автор «Кода да Винчи», будучи женатым, имел роман с некой женщиной — дрессировщиком лошадей (её имя не называется). Блайт Браун утверждает, что на протяжении последних шести лет брака её бывший муж покупал любовнице много подарков, в т.ч. лошадей, кроме того, он тайно финансировал её бизнес.

Дэн Браун заявил, что его «ошеломила» новость об этом иске. Он назвал изложенную в иске информацию «вымышленным и мстительным рассказом», добавив, что, по его мнению, бывшая супруга таким образом хочет смутить его и причинить ему боль.

Известно, что Блайт Браун помогала Дэну Брауну в написании романов, она сопровождала его в поездках и путешествиях. в 1995 году супруги совместно опубликовали книгу «187 мужчин, от которых следует держаться подальше: путеводитель для романтически фрустрированных женщин». Пара развелась в 2019 году.