Пекин, , 07:24 — REGNUM Китайская саспенс-драма «Плохие детишки» удерживает лидерство по популярности в Китае среди китайскоязычных сериалов уже третью неделю подряд, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Сериал доступен для просмотра на стриминговой платформе iQiyi с 15 июля. С тех пор он возглавляет рейтинг популярности на платформе рецензий Douban за неделю уже третью неделю подряд.

Сериал представляет собой адаптацию популярного романа и содержит 12 эпизодов. В нем рассказывается о том, как некий преступник замыслил убийство родителей своей неверной жены, которая требует от него развода. Однако, его замысел стал известен троим играющим неподалеку детям.

Сериал «Плохие детишки» набрал 8,9 баллов из 10 на платформе рецензий Douban, собрав уже более полумиллиона рецензий.