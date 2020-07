Лос-Анджелес, США, , 07:00 — REGNUM Инсайдеры сообщили информацию о предварительных версиях сценария и сюжета будущего кинокомикса «Флэш», главную роль в котором должен исполнить Эзра Миллер. Об этом 2 июля сообщил портал We Got This Covered.

Источники издания утверждают, что согласно сюжету фильм начнётся с того, что Барри Аллен (Флэш) попытается вернуться в прошлое, чтобы спасти свою погибшую мать. Но всё пойдёт не так как задумано и герой попадёт в мрачную альтернативную реальность, которая основана на фильмах про Бэтмена режиссёра Тима Бёртона.

В этой вселенной постаревший Брис Уэйн будет женат на Женщинке-кошке. Отмечается, что этот Бэтмен-Уэйн будет куда более склонным к насилию, чем те версии героя, которые были показаны в ранее вышедших фильмах. На какое-то время Аллен и Уэйн станут врагами, однако в итоге им придётся объединиться, чтобы противостоять Обратному Флэшу (Профессору Зуму).

Издание отмечает, что сценарий сейчас находится в стадии доработки и до начала съёмок фильма, которые запланированы на 2021 год, всё может измениться.

Стоит отметить, что ранее журналисты портала /Film сообщили, что кинокомпания Warner Bros. хочет привлечь Майкла Китона к съёмкам нового фильма о Бэтмене. Актёр исполнил роль Тёмного Рыцаря в фильмах Тима Бёртона.

