Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM Телеканал Comedy Central подписал контракт с создателей сериала «Бивис и Баттхед» Майком Джаджем. Об этом 1 июля сообщил портал Deadline.

В рамках соглашения будет выпущено продолжение известного сериала, который ранее выходил на канале MTV. Отмечается, что Джадж снимет два новых сезона шоу, в котором он вновь озвучит главных героев.

MTV показывал сериал «Бивис и Баттхед» с 8 марта 1999 года по 29 декабря 2011-го. В 1996 году на основе шоу был выпущен полнометражный анимационный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку».

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