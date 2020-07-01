Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM В четвертом сезоне сериала «Очень странные дела» снимется Джоэль Штоффер, которого зрители знают по сериалу «Агенты «Щ.И.Т.». Об этом 1 июля сообщил портал Comicbook.

Пока не известно, какого персонажа он сыграет. Сам Штоффер в интервью сообщил, что пока не участвовал в съёмках и отметил: он не ожидает, что его участие в этом проекте потокового сервиса Netflix станет «долгосрочным». Он также сказал, что пока команда проекта не составила расписание съёмок после приостановления производства из-за эпидемии коронавируса.

Сценаристы «Очень странных дел» 19 июня 2020 года опубликовали фотографию распечаток готового сценария четвертого сезона шоу. Производство этого и других сериалов Netflix было приостановлено 16 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса.

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