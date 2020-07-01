Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер будущего фильма «Сборщик налогов» (Tax Collector) режиссёра Дэвида Эйера, в котором снялся актёр Шайа Лабаф. Ролик был опубликован 1 июля на канале Movieclips Trailers.

Фильм представляет собой криминальный триллер, в центре повествования которого находятся двое мужчин, собирающих в Лос-Анджелесе (штат Калифонния, США) «налоги» с граждан в пользу бандитов. В какой-то момент они провоцируют конфликт между двумя бандами, в результате семье одного из напарников начинает угрожать опасность. На фоне происходящего в город из Мексики возвращается их конкурент.

Шайю Лабафа зрители знают по фильмам франшизы «Трансформеры», и картинам «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Константин: Повелитель тьмы», «Милый мальчик» и другим. Компанию на съёмочной площадке «Сборщика налогов» ему составил Бобби Сото. Выход картины на большие экраны запланирован на 26 ноября 2020 года.

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